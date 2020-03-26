受美中貿易戰影響，上銀(2049)2019年財報表現疲軟，去年第4季表現更低於法人預期，今天股價盤中最大跌幅一度來到7％。法人認為，大陸回補需求開始增溫，第2季營收可望優於上一季，產業復甦遞延至第3季。

上銀2019年營收202.1億元，年減31.3％，營業毛利67.75億元，毛利率33.52％，較上年度39.65％明顯下降，營業利益24.01億元，因有匯損，稅後淨利18.65億元，年減65.4％，每股盈餘6.03元。其中，第4季營收降到40.14億元，是2016年第2季以來最低，稅後淨利0.38億元，每股盈餘0.12元，遠遠低於市場預期。

上銀今年前2月營收22.57億元，年減28.8％，由於第4季財報因營收減少、價格壓力及匯率而表現不理想，今年又逢疫情衝擊，影響大陸及歐洲地區需求，第1季營運表現疲弱。但自動化產業仍是趨勢，大陸目前復工狀況持續回升，有機會產生庫存回補需求，減緩歐洲需求的下滑，且首季營收基期低，估計上銀第2季將明顯優於第1季，自動化產業去年因美中貿易戰，原本預期今年上半年逐步復甦，今年恐因疫情遞延至第3季。

(時報資訊)