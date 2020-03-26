新冠肺炎疫情延燒，亞洲鋼價漲勢受阻；中鋼(2002)日前開出的5月內銷盤價調降，開月盤的中鴻(2014)即將開出的4月內銷盤價以及5月外銷盤價預計跟進開低盤。

中鴻第一季內銷盤價止跌回升，連續三個月均以高盤開出，但亞洲鋼價受到疫情衝擊轉跌，加上進口低價鋼品進期大量來台，使得中鴻4月內銷盤價面臨降價壓力。市場預期，中鴻4月大宗底材熱軋內銷盤價每噸可能降300~500元，中止漲勢。

中鋼甫開出的5月內銷盤價調降，以提升下游出口競爭力，其中，大宗底材熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。

中鋼表示，近期新冠肺炎疫情延燒全球，各國政府紛紛推出貨幣寬鬆、財政擴張及企業減稅紓困等措施，預期可緩解疫情所帶來之短期負面影響。台灣防疫成效卓著，供應鏈受衝擊有限，經濟表現相對穩健。大陸寶鋼4月盤價小幅調整，鞍鋼等採取平盤，顯見穩市為目前鋼市主流。

(時報資訊)