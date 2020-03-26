滯留湖北台人返家引發關注。交通部次長王國材上午在行政院表示，湖北解封是用「類包機」方式，兩個班次目前派波音777班機執行任務，可載358人，但因應疫情，每班旅客限制在220人內，防疫措施都依疾管署規定進行。內政部次長陳宗彥也說，被註記的國人只能透過海基會協助返台，禁私自搭機返台。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，連續這兩天在行政院由副院長陳其邁召集會議，與海陸兩會及府方、國安會、民航局、衛福部、疾管署洽商，前天確定回國形式，昨天確定了細節。此模式一直是政府堅持的防疫優先模式，這次海基會是洽請華航協助，從今天開始受理滯留湖北國人申請，需要者可透過海基會緊急專線連繫，由海基會協助旅客統一訂位。其中，防疫人員會先前往並登機，確保國人上機前、飛行中、及下機後會都可獲全程防護。

內政部次長陳宗彥表示，這兩架航班回來是因為是採定期航班包機形式，到桃園機場後會獨立空間檢疫及入境，空間部會民航局及機場公司今天會作場勘，選定適當地點。武漢國人不是註記不能入境，而是註記有武漢旅行史，便於防疫工作，透過註記的方式，採取專機方式回台，協助其健康部分，也保護國人健康。

他說，若之前先離開武漢的國人，因透過註記形式，知道他曾從武漢進入，是否實際居住在武漢會查證確認，若非住在武漢者，也會協助返回台灣。目前有註記者約1千多位 海基會已協尋700多位，目前先暫定兩包機，因本身就是華航定期航班，只是兩航班的位子都專責處理，後續是否有必要增開航班，先看這兩個航班狀況，再後續評估。

陳宗彥也強調，湖北註記的國人不能自行買機票，由海基會協助訂票，若有人自行從其他地方返台，也要確認何時離開武漢，凡有做註記所有的航空公司都不能賣票給他。之前有人循海基會方式過來，政府也有做查證確認，確認不是住在武漢，就讓他回來；先前有個兩案例是去上海及廈門，分別被上海及廈門政府隔離14天，後來都有同意讓他回來，但回來還是居家檢疫14天。

此外，身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官的陳宗彥也說，未來國人返台包含「包機」及「類包機」等模式都會進行，但包機要看兩會如何協商。

(中時 )