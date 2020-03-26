國安局長邱國正昨日提出警示說，中國大陸有可能中止ECFA，國發會主委陳美伶今在立院備詢時坦言，目前沒有接到任何訊息，但「我們希望不要這樣，這樣做對雙方不好，不要被政治影響」。但綠委蘇震清說，台灣此次防疫受各國肯定，讓中國大陸很沒面子，很可能會找出口報復，不讓台灣好吃好睡。

兩岸在2010年簽訂的《海峽兩岸經濟合作架構協議》，其中10年協商期即將在今年到期。昨日，邱國政昨在立院備詢時被問到中國大陸是否可能會中止ECFA，他說，中國受到疫情紛擾必須找一個出口點，因此中止ECFA確實是有可能發生的，國安局會密切掌握這一切。

有關ECFA是否將被中止的問題，也在立院經濟委員會成為焦點。民進黨立委賴瑞榮質詢時就明白說，有關ECFA可能面臨被終止的問題，國發會目前是否有掌握狀況？一旦真的發生，政府又將如何因應？

對此，國發會主委陳美伶表示，政府會努力不讓這件事情發生，但是，當初ECFA簽訂時並沒有說會10年到期會「自然終止」，「當然希望不要因為政治因素影響，但我們現在沒有收到任何對方要終止的訊息。」

民進黨立委蘇震清也憂心地問，國安局長都說中國大陸可能會對台灣停止ECFA，國發會有評估過嗎？如果真的停止，對台灣產業衝擊多大？陳美伶仍重申，雙方在簽署內容沒有說10年到期就會停止，必須由對方提出；但現在沒接到任何訊息，「我們希望不要，這樣對雙方不好，不要被政治影響。」

蘇震清則說，中國大陸必定會無所不用其極，尤其是台灣這次在新冠肺炎的防疫上受到各國肯定，「對他們（大陸）來說很沒有面子」。畢竟中國大陸什麼都不會，只會騙，包含防疫體系中，確診人數到現在都還是沒有公布，所謂的武漢沒有新確診也被自己打臉。

因此，蘇震清說，現在中國大陸會要找一個出口對台灣報復，「說你們（指台灣）做這麼好，怎麼可能讓你們這麼好吃好睡。」

蘇震清也示警說，中止ECFA對台灣產業會發生很大的影響，因為早收清單裡面，對台灣開放的521項木包含石化產品、機械、紡織等，台灣要提早做好因應措施。當然，若對方要抵制，台灣也只能去更加與世界各國建立好關係，「國發會必須好好正視問題，不要時間到應變不急那就很麻煩了」。

(中時 )