台股今天（26日）走勢震盪，早盤雖一度翻黑，但隨後又上揚走高，加權指數終場上漲91點，收在9736點，成交量1527億元。專家認為，隨多項救市策略發酵，台股本周有機會見到9,800～10,000點。

台股盤中傳來兩起重大訊息，其一係南韓決議，也將跟進美Fed（聯準會）施行無限量QE（量化寬鬆）政策。另外，川普總統提出逾2兆美元振興經濟及抗疫方案，目前已獲參院表決通過，未來將送眾院拍板。

台股在市場多、空消息面環伺下，早盤以來係呈安步當車登高榮景，除國安基金再度表態，迄目前一直都在伺機護持股市外，前波拉回跌太深也是主因，由次台股上市櫃企業平均的高股息殖利率，深獲外資認同，且台商在全球的競爭韌性相對強勁，使個股依題材領先勢發展仍相對樂觀。

日盛投顧總經理鍾國忠則認為，台股反彈還沒結束、這波有機會到清明節前夕，他指出台股在短短數日已彈千點之多，顯示多方有明顯增加，主要因最大咖的國安基金願意進場、多家上市櫃公司實施庫藏股，且陸續公告的年報多正面，另包括央行降息等救市政策陸續發酵，均將助攻指數向上，預期這波反彈格局將延續，本周有機會見到9,800～10,000點。

(中時電子報)