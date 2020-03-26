26日彰化縣長王惠美前往二林鎮原斗國中，視察國小部線上補課模擬教學活動，讓孩子提早適應遠距線上教學，不讓疫情影響孩子受教權。（吳建輝攝）

王惠美說，二林鎮雖然是偏鄉，學校資源較少，但在怎麼樣也不能影響孩子的受教權，學生在家中、可以裡用手機、平板、桌上型電腦，甚至投影到電視上，都可以線上學習。。（吳建輝攝）

王惠說，危機也是轉機，智慧時代來臨，讓孩子及早適應遠距線上教學，未來可透過線上教學，讓孩子在家學習各類課程。。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續擴散全球，各地防疫強度也因應疫情不斷提升，彰化縣政府防範未然，做最壞打算，要求縣內各級學校在3月底前，要做好各項應變措施，26日上午彰化縣長王惠美，特別到二林鎮原斗國中，視察國小部線上補課模擬教學活動，讓孩子提早適應遠距線上教學，不讓疫情影響孩子受教權。

王惠美說，二林鎮雖然是偏鄉，學校資源較少，但在怎麼樣也不能影響孩子的受教權，學生在家中、可以裡用手機、平板、桌上型電腦，甚至投影到電視上，都可以線上學習，如果孩子家中沒網路，必要時也會提供網卡，就是希望讓孩子在家可以好好學習。

王惠說，危機也是轉機，智慧時代來臨，讓孩子及早適應遠距線上教學，未來可透過線上教學，讓孩子在家學習各類課程，另外因為疫情尚未明朗，希望大家遵守相關防疫規定，保持良好體能，一起挺過這次疫情。

彰化縣政府教育處指出，隨著新冠肺炎疫情發展，縣府訂有「彰化縣各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』停課、補課及定期評量應變計畫」，一旦學校有發生確診個案須停課時，就能讓學生在居家自主健康管理時候，可以不間段的學習，縣府也已經做好相關準備，以應不時之需。

(中時 )