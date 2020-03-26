新冠肺炎疫情至今還沒有消退跡象，高市文化局26日宣布，取消高雄春天藝術節5月共3檔音樂會演出，即起受理全額退票，目前春藝已有超過一半節目受到疫情影響延期或取消；另外，5月起，高雄市交響樂團、高雄市國樂團將首開先例，陸續推出線上直播音樂會，讓民眾在防疫期間照樣能夠享受藝文體驗。

受到疫情影響，高雄春天藝術節轉往線上發展，讓民眾一邊防疫一邊能夠「在家親近藝術、家戶擁抱藝文」，由愛樂基金會旗下高市交、高市國2個樂團首度規畫線上直播，屆時民眾在家透過網路系統，就能即時欣賞廳堂級大型音樂演出。

初步規畫，直播將於5月2日、16日、6月6日、21日推出，線上免費提供民眾收看，詳細資訊將陸續公布於高市文化局官方網站及春藝臉書，而現有的美術館「精選典藏」、歷史博物館「展高雄」、圖書館「臺灣雲端書庫@高雄」等藝文資訊雲端服務，也歡迎市民多利用。

此外，高市文化局考量新冠肺炎疫情，昨宣布高雄春天藝術節5月2日的《Do Re Mi動動》、5月16日《琴響洛可可》、5月17日《美麗的約定》等3檔音樂會決定取消演出，即日起開始受理觀眾全額退票。

今年第十一屆高雄春藝以「跨域與延展」為主軸，原訂3月至5月間共通出29檔節目、58場次，不料疫情攪局，許多國外團隊、藝術家來台受阻，且為了配合防疫措施，目前為止共有16檔節目宣布取消或延期，超過半數。

(中時 )