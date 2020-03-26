大陸國務院新聞辦公室26日舉行新聞發布會，外交部副部長羅照輝表示，截至目前，境外輸入確診個案中有90％持大陸護照，其中40％為大陸留學生。他強調防止輸入病例為現時主要任務，希望留學生和家長認真權衡利弊才作出正確選擇。

針對美方早前發表新冠病毒源於大陸等的抹黑言論，羅照輝表示「病毒源頭是科學問題」，需聽取專業科學意見，強調陸方採取最全面、最嚴格措施應對疫情。

有關陸方如何確定抗疫援助方案，大陸國家國際發展合作署副署長鄧波清指，當局主要考慮幾個因素，包括當地疫情嚴重程度、醫療衞生條件、醫療物資缺乏程度；有關國家向陸方提出的具體要求和需要。

陸方會在充分保障大陸抗疫需要的前提下，盡力妥善制定援助方案，包括物資品種數量、雙方職責分工等。他又指，對於曾支持和幫助大陸抗擊疫情的友好國家及地區，陸方時刻銘記在心，一定會及時回報。

(中時 )