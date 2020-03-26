彰化縣一天內再添兩例新冠肺炎確診，一男、一女都是20來歲年輕留學生。全台累計已235例，彰化縣第9例，為20多歲女性，英國留學生，3月21日返台，3月16日起在國外已發燒，坐飛機全程戴口罩，3月21日返台於機場時採檢後返家居家檢疫，一採結果陽性收治住院，經中央公佈確診，家中四位家屬已採檢及居家隔離。

第235例、彰化縣第10案，為20多歲男性，歐洲留學生，3月20返台後居家檢，自己住，3月24日出現咳嗽至醫院採檢住院，經中央公佈確診，家屬接觸者1位已採檢及居家隔離。

(中時 )