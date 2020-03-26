彰化縣再添2例確診 英國女留學生及留歐男學生 13:452020/03/26 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣一天內再添兩例新冠肺炎確診，一男、一女都是20來歲年輕留學生。（中央疫情指揮中心提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣一天內再添兩例新冠肺炎確診，一男、一女都是20來歲年輕留學生。全台累計已235例，彰化縣第9例，為20多歲女性，英國留學生，3月21日返台，3月16日起在國外已發燒，坐飛機全程戴口罩，3月21日返台於機場時採檢後返家居家檢疫，一採結果陽性收治住院，經中央公佈確診，家中四位家屬已採檢及居家隔離。 第235例、彰化縣第10案，為20多歲男性，歐洲留學生，3月20返台後居家檢，自己住，3月24日出現咳嗽至醫院採檢住院，經中央公佈確診，家屬接觸者1位已採檢及居家隔離。 (中時 ) #新冠肺炎 #留學生 #彰化縣 #住院 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東新冠肺炎確診數破蛋 縣府籲接觸史單純勿驚慌 12:142020/03/22 生活 彰化居家檢疫破千人 5人開溜已開罰33萬元 16:262020/03/22 生活 獨／萬芳巧遇齊豫戴口罩防疫 6月攻蛋不畏新冠肺炎 20:242020/03/22 娛樂 北京新冠肺炎親屬密集接觸者 續發率達17％ 21:392020/03/22 兩岸 彰化居家檢疫破千 5開溜者共罰33萬 04:102020/03/23 地方新聞 英國新冠肺炎增至281死 境內所有麥當勞店面關閉 07:152020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 跨越族群共同抗疫 01:192020/03/24 論壇廣場 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 生活熱門新聞 華航員工居家檢疫可做2這件事 名嘴直批太扯了！ - 生活 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 彰化縣再添2例確診 英國女留學生及留歐男學生 - 生活 苗栗縣新增第3例新冠確診者 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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