元大原油正2ETF基金觸及下市門檻引爆風波，金管會主委顧立雄26日在立法院公開表示：「金管會不容許元大證券在基金不下市過程中有任何獲利」，將有三大檢視，一是元大證自營部位是否進場，二是元大證經紀部門是誰委託買賣元大原油正2，有沒有內部人參與，這部分將由交易所出具報告；三是當日賣出元大原油正2的投資人，是否聽從營業員建議賣出者，將由投保中心處理。

顧立雄強調，元大證券與元大投信是二個公司，必須分開來看，二者間有防火牆，元大投信有跟金管會溝通原油正2下市問題，但金管會要求應透過期貨公會提出，過程中金管會並沒有跟元大證券討論此問題；同時元大證券是基金輔助機構，本來就有造市義務，若不造市將會被罰，但前提就是造市過程中，元大證自營部門不得進場，經紀部門的部位委託人是否有內部人，仍要檢視才能定論。

金管會坦言目前已有51件投資人書面申訴，因元大原油正2下市公告，當天賣出出現損失，但要檢視是否是聽信營業員建議出售，顧立雄表示，當天金管會火速公布函令，將下市門檻由三個營業日延長為30個營業日，是考量還有7萬多個投資人的權益，必須趕快決定，減少散戶的損失，面對立委說投資人都是一片罵聲，顧立雄說：「這7萬多個投資人都是來感謝的！」

顧立雄表示，因為國際原油價格快速下跌，元大原油正2ETF基金在3月19日那天掉到1.4元，才一天觸及淨值低於2元的下市門檻，但因為三天平均1.99元，所以公告，但其實下市還要金管會核准、下市清算等要一個半月的時間，時間若拖更久，金管會再公布新的函令，對投資人未必是好事。

顧立雄強調，會進行三大清查，一是元大證券自營部門是否進場投資，初步清查是沒有，二是元大證經紀部門是否有內部人在19日下單元大原油正2，這部分證交所會儘快出報告，三是投資人出售是否是因營業員建議。

(工商 )