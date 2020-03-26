新冠肺炎疫情持續延燒，台灣確診病例累計來到235例，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，挺身第一線防疫，彷彿「定心丸」。不過，就有人擔心若是陳時中累了需要休息，誰可以接任指揮官的位置。

「鐵人部長」陳時中為防疫盡心盡力，前兩次武漢包機返台，陳時中都超過24小時沒闔眼，甚至親自到桃園機場盯場，忙了一整天後又馬上召開記者會，讓不少人相當擔心陳時中的身體狀況。

對此，PTT網友holyhelm提出，假設陳時中真的累了，需要休息一下，誰可以接任？他也提出5個人選：1.蘇貞昌，優點是會和記者唇槍舌戰、狂電9.2，讓記者會充滿一股快活的氣氛。2.陳其邁，行政院副院長，層級算適當，「暖男像父親一樣當人民的大家長」。3.張上淳，蹲下才能跳得更高，感染科專門，但「柯粉佩琪會氣到發文」。4.陳建仁，大概是政府能出的最大王牌，除非疫情嚴峻才會打出。5.柯文哲，「優點：無。外科滾喇」。

不少網友認同陳建仁可以接任指揮官的位置，「至少在野黨也不太會攻擊他」、「234應該都可以，但陳建仁應該最好」、「423，專家小組需要張，行政院需要陳，兩人目前職責都很重要」，但也有人提到賴清德，不過原PO認為，「登革熱一疫敗得太慘，OUT！」

(中時電子報)