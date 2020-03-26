因應清明疏運計畫，交通部路政司長陳文瑞表示，本週六、日實施單一費率七折，呼籲民眾分散返鄉時間；國五4月2日、3日上午將實施南向的高乘載管制；4月4日、5日14至21時則實施北向高乘載管制。

交通部預估南下車流量最高峰是4月2日，北向車流則是4月4日。高乘載管制以國五為例，4月2日、3日上午實施南向的高乘載管制；4月4日、5日14至21時實施北向高乘載管制；另外，有關國道收費措施，清明連假四天凌晨零時到五時暫停收費，最後一天4月5日暫停收費延長到十時，陳文瑞呼籲民眾上路時先了解即時路況。

因應四天連假人潮，交通部建議搭乘長途運輸的旅客應配戴口罩，此外，因3月19日起入境民眾需居家檢疫14天，交通部已備妥防疫車隊，入境民眾除了自行開車或親友接送，一律應搭乘防疫車輛，避免造成防疫漏洞。

陳文瑞指出，因疫情影響，二、三月大眾運輸運量減少二至三成，轉移至國道，上週3月21至22日已實施國道單一費率七折收費，本週28、29日也同樣有七折優惠，呼籲民眾分散車流返鄉掃墓。

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(中時電子報)