西班牙確診數字狂飆，死亡數達3647人，當地醫療系統崩潰，醫師要拔掉65歲以上長者的呼吸器，改給存活率較高者用，急診科醫師田知學看了崩潰喊，醫師怎能強行決定死亡？還做惡夢「台灣失守了」。

急診科醫師田知學在臉書分享一則影片，西班牙醫師強忍淚水、保持清楚的口齒，告訴世界真相「他們必須拔掉65歲以上感染者的呼吸器，去給更年輕、存活率更高的患者使用；而被拔管得人就用鎮定劑，讓他們在睡夢中死亡，這是他們唯一能做的！

田知學指出，做為一個醫生，她懂大量傷患準則！但「拔掉存活者的呼吸器？我們是誰啊？！只是個醫師，怎麼可以去強行決定死亡？這太煎熬了！」並表示，即使未來西班牙真的撐過這場戰役，這些醫護要如何走出這人間惡夢？

田知學表示，她看完影片便做惡夢，夢見「台灣失守了」，那些應該謹守檢疫、隔離的人失控了，我們守不住了！案例暴增！每個人都在哭！大家開始懷念指揮中心之前的那些呼籲......但都來不及了。

(中時電子報)