口罩實名制2.0版上路，許多民眾紛紛以APP預購口罩，有一名女網友利用APP查詢就醫記錄，竟跳出一堆「急性陰道炎」、「便秘」；她澄清自己沒有性伴侶或性玩具，就診只是調身體，忍不住抱怨「你才陰道炎，你全家都陰道炎！」網友看了忍不住大笑，開玩笑道「姊夫要洗乾淨」。

妹子一查就醫記錄，就連自己都傻眼。（圖／爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，表示「健保快易通」APP相當方便，不僅可以預購口罩，還能查詢就醫記錄；不過她點進去一看，竟然跳出一連串的「急性陰道炎」、「便秘」、「其他便秘」，就醫次數超級多，而且還從2017年跨越到2018年，一看就讓人覺得事態嚴重。

原PO不滿寫道「陰道炎是啥小啦！沒有這回事啊啊啊啊啊啊啊啊！好好寫病症好咩？你才陰道炎，你全家都陰道炎」，至於中醫部分的便秘，原PO解釋當初只是去調身體，醫生問排便是否正常，自己回「拉不出來」，忍不住抱怨「為什麼一定要用便秘做名稱？」

她最後自清「我沒有玩玩具，我沒有性伴侶，我沒有在約的啊啊啊啊啊啊啊啊啊！而且我也沒內診只拿藥而已啊！」也有男網友抱怨「我什麼時候懷孕了？是在哈囉？？？」

妹子忍不住抱怨，就醫記錄和事實不符。（圖／爆廢公社）

許多網友看後紛紛打開自己的手機查詢，笑道「看了一下app才知道自己流產這麼多次」、「用點潤滑劑，比較不會澀」、「嗯…太激烈」、「姊夫要洗乾淨」、「好慘的陰道」、「小黃瓜用完後可以切片敷上去應該可以消炎」。

不過也有專業網友對醫生申報的病因做出解釋，表示這可能是醫師為了要開相關藥物所以套上去的名稱，「不過這會造成民眾的反感，因為病名都非常誇張，尤其是對有想要投保保險的民眾更危險，因為這樣就有病史了。」

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(中時電子報)