新冠肺炎疫情延燒，即將卸任的副總統陳建仁以其專業針對疫情不斷對外給予意見；蔡英文總統今在臉書特別感謝陳建仁，並強調陳是「是我們不可或缺的重要隊友」。

總統今在臉書指出，這段時間以來，除了第一線的指揮中心團隊、防疫和醫護同仁外，有豐富公衛與防疫專業經驗的陳建仁副總統，「也是我們不可或缺的重要隊友」。

她說，「我要謝謝陳副總統，總是適時地在臉書上、在國內外媒體的訪問中，分享關於防疫的專業知識，讓我們可以更加安心。」

(中時 )