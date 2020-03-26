疫情延燒 總統讚爆陳建仁：不可缺重要隊友 13:512020/03/26 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統讚陳建仁是不可缺重要隊友。（摘自總統臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，即將卸任的副總統陳建仁以其專業針對疫情不斷對外給予意見；蔡英文總統今在臉書特別感謝陳建仁，並強調陳是「是我們不可或缺的重要隊友」。 總統今在臉書指出，這段時間以來，除了第一線的指揮中心團隊、防疫和醫護同仁外，有豐富公衛與防疫專業經驗的陳建仁副總統，「也是我們不可或缺的重要隊友」。 她說，「我要謝謝陳副總統，總是適時地在臉書上、在國內外媒體的訪問中，分享關於防疫的專業知識，讓我們可以更加安心。」 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #疫情 #副總統 #陳建仁 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 蔡英文論文再掀波？前太陽花成員喊：非常可疑 11:082020/03/25 政治 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 韓當市長後陳致中選區這條路變了 高雄人感嘆 - 政治 韓國瑜若選這個縣市 他預言：100％當選 - 政治 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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