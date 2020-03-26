銅箔基板廠—台燿(6274)2019年稅後盈餘為17.52億元，年減4.58%，每股盈餘為6.92元，儘管有新冠肺炎疫情影響，台燿前2月合併營收為27.17億元，年成長10.09%，日系外資及美系外資看好台燿可望受惠5G、雲端伺服器及資料庫中心需求，同步給予「買進」評等，不過日系外資目標價降至138元。

台燿2019年合併營收為175.27億元，年減1.46%，營業毛利為41.37億元，年成長2.88%，合併毛利率為23.61%，年增1個百分點，稅後盈餘為17.52億元，年減4.58%，每股盈餘為6.92元。

台燿因有一半產能在台灣，前2月合併營收為27.17億元，年成長10.09%，業績未受大陸因新冠肺炎疫情延後復工影響，日系外資表示，儘管因新冠肺炎疫情影響，我們下調台燿今年每股盈餘13%，但因CCL材料升級處於明顯上升趨勢，預計2020年到2021年複合成長率達24%，隨著伺服器及資料庫中心升級需求強勁成長，台燿可望在充滿挑戰的市場狀況中穩定成長，因而給予「買進」評等，目標價則降至138元。

美系外資表示，由於雲端及數據中心趨勢加快，我們認為台燿5G和雲端相關高速CCL終端市場成長受益者，對台燿持續的利潤增長持樂觀態度，重申「買進」評等，目標價為140元。

(時報資訊)