行政院長蘇貞昌今（26）日在行政院會指示相關部會，立即與相關事業、公協會溝通，讓受新冠肺炎疫情影響的各產業及有紓困需求的對象，均能清楚知道「什麼狀況、找誰辦、怎麼辦」，並給予第一線受理人員簡單明確指引，以方便、快速、正確原則主動提供民眾協助。

蘇貞昌強調，為讓受疫情影響的個人與產業均能得到照顧，除了立法院通過的600億元紓困特別預算外，行政院再加碼至1千億元，並於24日對外宣布，包括個人所得稅可緩繳、公股行庫貸款降息、加發弱勢生活補助每月1,500元、受衝擊業者提供水電折扣等。

針對疫情導致奧運等國際運動賽事延期，蘇貞昌請教育部體育署務必掌握各單項國際運動總會的相關規畫，確保我國選手參賽資格不受影響。除奧運外等其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等，亦請各部會了解指揮中心新作業指引，第一時間做出對應處置。

對於我國出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，蘇貞昌強調務必要做到最好，並重新調整選手培訓備戰計畫，且持續提供生活所需各方面的協助，使運動賽事雖延期一年，仍讓選手可為國家爭取最高成績。

(時報資訊)