苑裡葉姓老翁急匯12萬元，銀行行員察覺有異，請苑裡分駐所員警到場查證、勸阻。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

詐騙電話近日橫行通苑，24日苑裡1名葉姓男子及通霄1名劉姓女子，不約而同都接到親友急調現金，要他們分別匯12萬元及48萬元至指定帳戶，所幸銀行行員機警，緊急通知警方到場查證，耐心解說之下，成功阻止2起詐騙案。

苑裡70歲葉姓老翁24日中午接到1通自稱是堂弟媳的來電，對方說因為生意往來支票跳票急需資金，希望葉翁幫忙匯12萬元到指定帳戶，葉翁不疑有他，心急地跑到彰化銀行要匯款，不過銀行行員懷疑他遭詐騙，立即通報警方到場查證，才發現指定帳戶竟然是「警示帳戶」，葉翁才恍然大悟自己被騙了。

過了1小時後，通霄50歲劉姓女子同樣因接到1通自稱是丈夫的表姊來電，說因為生活困難需要48萬元解困，拜託她到臨櫃匯款進指定帳戶，銀行行員覺得有異，也通報警方趕至現場勸阻，劉女細想對話內容後，驚覺自己受騙，趕緊停止匯款，保住自己的血汗錢。

詐騙集團看準民眾多半會幫助親友度難關，近日又開始用類似詐術，欺騙民眾匯款，通霄警分局長林振明表示，民眾接獲類似電話，應保持冷靜、小心查證，並撥打110或165反詐騙專線，由員警或專人研判是否為詐騙案件，以維護自身財產安全。

(中時 )