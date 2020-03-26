李金益（中）、 李金海（右）捐贈父喪奠儀，廣亮慈善會理事長黃國益（左）回贈感謝狀。（王文吉攝）

南投草屯耆老李坤章86歲辭世，家屬遵照其遺願，將告別式領收的奠儀，悉數捐予土城國小、廣亮慈善會及五結聯合同心會，行善積德，遺愛人間。李的長子李金益表示，為感念土城國小栽培，捐出父喪奠儀，回餽母校培育之恩，另捐贈慈善公益團體，造福弱勢族群。

李坤章生於南投草屯，自小隨父耕田及種植荔枝維生，家境並不富裕；李婚後育有2子2女，為了家計，自建菇寮種洋菇，又投入甲魚養殖，在當地小有規模；光復後百廢待舉的年代，無奈還是入不敷出，4子女靠草屯土城國小協助，陸續完成學業，並北上台中創業發展。

李的長子李金益在豐原從事機械製造業，不久次男、長女、次女也相繼移居台中發展，兒女皆事業有成。李坤章老先生晚年因健康因素，長住豐原由子女就近照顧，無奈天意難違，在身體狀況好轉之際，因故離世。

李家慟失慈父，4子女感念土城國小栽培之恩，將父喪奠儀捐作校務發展及教學活動經費，為亡父行善積德，另捐助五結聯合同心會及廣亮慈善會等慈善公益團體，用於社會服務及端午關懷清寒家庭愛心活動。

廣亮慈善會理事長黃國益回贈李家感謝狀，並表示，善款將挹注端午關懷600戶清寒貧困家庭，發放現金2千元及民生用品；該會每年製作3000把愛心傘，於雨季來臨前發送給台中市的國小，已邁入第5年，目前已有375校受惠。

(中時 )