直播》張上淳復出代誌大條？指揮中心說明最新疫情 13:502020/03/26 中時電子報 中時、 陳人齊 、 李怡芸 、中時電子報、 莊楚雯 、 何立雯 、 尉遲佩玉 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第三批武漢包機上海起飛 指揮中心14：00說明最新疫情。（中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.26 自從爆發身為醫生的兒子出國玩的爭議後，神隱多日的專家諮詢小組召集人張上淳終於出現在記者會名單上，是否代表著有大事將要發生？中央流行疫情指揮中心將於14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，《中時電子報》全程提供直播。 同時今天海基會宣布，已請華航協助，指定兩架上海飛桃園的航班，特別讓剛解封的滯留湖北台人搭機返家，分別於3月29日、30日起飛。發燒者不得登機，回台後集中檢疫14天。 (中時電子報) #第三批 #武漢包機 #上海 #起飛 #指揮中心 #陳時中 #疫情 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 春捲怎麼吃也有撇步！醫傳授糖友健康吃 18:332020/03/24 生活 蘇揆責隱瞞釀禍 陸駁說謊 04:092020/03/25 焦點新聞 周六變天雷雨 冷至14度逼近冷氣團 08:552020/03/25 生活 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 中原商圈 15服飾店歇業 04:102020/03/26 地方新聞 短評／防疫不要搞政治 04:102020/03/26 時論廣場 生活熱門新聞 華航員工居家檢疫可做2這件事 名嘴直批太扯了！ - 生活 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 彰化縣再添2例確診 英國女留學生及留歐男學生 - 生活 苗栗縣新增第3例新冠確診者 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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