【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.26

自從爆發身為醫生的兒子出國玩的爭議後，神隱多日的專家諮詢小組召集人張上淳終於出現在記者會名單上，是否代表著有大事將要發生？中央流行疫情指揮中心將於14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，《中時電子報》全程提供直播。

同時今天海基會宣布，已請華航協助，指定兩架上海飛桃園的航班，特別讓剛解封的滯留湖北台人搭機返家，分別於3月29日、30日起飛。發燒者不得登機，回台後集中檢疫14天。

(中時電子報)