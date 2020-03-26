曾是「香港第一波霸」之稱的葉子媚，靠著演出情色電影《玉蒲團之偷情寶鑑》走紅，她的走紅不是靠精湛演技，而是與生俱來的傲人巨乳，雖然身為艷星拍情色電影，卻始終堅持「三點不露」，曾有片商拿3千萬誘惑，依舊無法打動她，背後真相為何？至今仍是謎團，有一說是為了一個男人。

葉子楣1985年剛出道時，多接演亞視戲劇的三線小配角，也就是俗稱「跑龍套」，後來她幫一家快倒閉的的雜誌拍攝泳裝照，因為波大的性感身材聲名大噪，意外獲得「雜誌救星」的封號，而在星海浮沉3年多的她，依舊沒有代表作品，直到接演《霸王花》時，導演爲凸顯葉子楣傲人身材，將劇中穿的衣服胸前挖兩個洞，果不其然引發熱議，總算靠著胸器闖出名氣。

三級片玉蒲團走紅 娛樂圈掀起波霸熱潮

葉子媚演出《玉蒲團之偷情寶鑑》，才正式嚐到走紅滋味。（圖／中時資料照）

不過真正讓她走紅的，則是演出三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，一幕與徐錦江在水桶的情慾戲，讓她一夕成名，由於當時華人社會處於色情電影解禁初期，葉子媚36F的傲人巨乳瞬間成熱門話題，天時地利人和兼具之下，她一躍成為當年炙手可熱的三級片艷星，但大家對她的印象廾非精湛演技，而是火辣傲人的上圍。

葉子楣擁有的36F傲人巨乳，在80、90年代掀起一股「波霸」熱潮，眼見成為她成名利器，公司抓準這點大肆炒作，並慫恿葉子媚為「胸器」投下二百萬保險，成為香港破天荒首宗「人體保險」，在當時成功掀起話題，葉子媚也成為波神的代表人，至今都讓人印象深刻。

雖然以賣弄性感走紅，但她接戲原則卻是「三點不露」，像拍首部三級片《聊齋艷譚》，戲中幾位女主角都全裸演出，唯獨她堅持三點不露，即便有片商出價800萬元，只要她露點演出，仍舊無法打動而遭婉拒。

波霸始祖卻堅持三點不露 麻煩事都和男人有關

葉子楣拍三級片卻堅持三點不露原則。（圖／中時資料照）

波霸始祖為何堅持三點不露？當時有三大說法，其一是她要將最好的留給未來另一半，其二是懂得觀眾「越看不到的越想看」的心態，若能堅守這個原則，就可一直哄抬身價，最後一點則是外界傳出胸部有傷疤，加上疑似隆胸，不想被外人看到。當年香港三級片一哥曹查理，曾質疑她的身材比例不符合人體工學，因此爆料胸部是假的，不過至今仍都沒有被證實。

葉子楣紅了之後，隨之而來的麻煩也全與「男人」有關，曾有一名男子因迷戀葉子楣，竟將銀行公款一千八百萬港幣，逕自轉入她的戶頭，事後男子被捕，葉子楣堅稱對完全不知情，卻很難讓人相信；還有一次她出席活動，有個青少年趁亂偷摸葉子楣臀部，她只尷尬微笑回應，沒想到讓少年變本加厲，不僅用手擰葉子楣屁股，還試圖往上攻擊，後來在葉子楣友人喝斥下，該名少年才肯罷手。

葉子媚出道後是非不斷，幾乎與她的「胸器」都脫不了關係，讓她逐漸對演藝圈心灰意冷，加上當時和脊骨神經科醫生呂錫照墜入愛河，演出作品也大幅減少，1994年演完電影《地下裁決》後，即毅然退出演藝圈，儘管男方有過一段婚姻，還有一個兒子，但她心中早認定對方是真命天子，甘願為洗盡鉛華放棄演藝圈名利。

痴情女為愛相守 一代波神落凡塵

葉子楣為了愛情放棄演藝圈名利。（圖／中時資料照）

不過兩人交往26年卻一直沒有結婚，葉子媚表示並不在意這一紙婚約，也始終未對男方逼婚，即使有片商開價千萬邀她復出，她依舊不為所動享受凡人生活，但去年初男友因心臟病發死亡，葉子媚頓時痛失摯愛，由於兩人沒有婚姻關係，她無法獲得遺產，男方診所也由兒子接手。

雖然「香江第一代波神」葉子楣，在息影多年後曾被媒體拍到現身街頭，51歲的她一頭亂髮搭上樸素裝扮，與多年前艷星模樣相差甚遠，還被認為多了一股大媽味，不過她深植人心的巨乳艷星形象，卻早成為港產片無人能取代的永恆經典，曾被問到何時復出？她表示：「一是不要出來，如果出來就不要客串」，是否復出答案也只有她自己知道。

(中時電子報)