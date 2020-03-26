彭浩秦在床上裝起起乩，超怕踩到吳奕蓉。（客家電視台提供）

吳奕蓉因疫情關係臨時取消本週婚宴。（客家電視台提供）

吳奕蓉因疫情關係臨時取消本週婚宴。（客家電視台提供）

由金鐘主持轉戰戲劇演出的吳奕蓉，與劇場表演轉戰電視的彭浩秦，兩人在客家電視台電視電影《大桔大利 闔家平安》演出一對離婚後再巧遇的夫妻，戲外同病相憐、同為新冠肺炎受災戶。以劇場表演為收入來源的彭浩秦表示，因疫情關係已被迫取消30幾場舞台劇表演，目前只能靠存款省吃儉用撐到疫情趨緩，而預定計畫本週末舉辦婚宴的吳奕蓉，則臨時喊卡取消！

吳奕蓉去年以《幕後有意思》拿下金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎，上台發表感言時提到主持這個節目帶來很大的後座力，除了試鏡上舞台劇演員、打開演戲之路，後來還因此跟該舞台劇導演結婚！吳奕蓉與先生余浩瑋去年五月底登記結婚，原本預計本週日（3／29）舉辦婚宴，豈料近日疫情升溫，出現無旅遊史、接觸史的本土案例，兩人掙扎許久還是將婚宴取消。吳奕蓉表示，雖然臨時取消對親友可能會造成困擾，但疫情嚴峻當下，做完決定後反而心中大石落下、輕鬆許多！

劇中有場吳奕蓉被人從頭上潑紅漆的劇情，本來只是淋在頭髮上，沒想到彭浩秦演出時太投入，本來是要衝過來保護她、順手幫忙把頭上的紅漆抹掉，沒想到反而把紅漆抹到整臉都是，吳奕蓉笑說簡直是幫倒忙！首次合作的兩人在劇中也是第一次演出床戲，彭浩秦還要假裝起乩，全身上下只穿一條小內褲在床上又跳又叫，他透露內褲裡有塞衛生棉做好安全措施，不怕露、不怕尷尬，就怕踩到躺床上的吳奕蓉！

彭浩秦在劇中飾演布袋戲師傅，開拍前請「山宛然劇團」的黃武山老師集訓一個月，不過因為只練習一、二個月，所以有些比較近的鏡頭還是會請老師當替身代勞。劇情有一段是要用布袋戲偶向吳奕蓉求情，希望吳奕蓉能收留他住在家裡，拍攝時老師坐在彭浩秦前面操作戲偶，結果彭浩秦一不留意伸出自己的手，直接在畫面上穿幫，看起來就像長出第三隻手一樣，當場被導演喊卡重來！電視電影《大桔大利 闔家平安》由林志儒執導，吳奕蓉、彭浩秦、范姜泰基、江承益、官賢妹主演，預計3月28日(六)晚間九點客家電視台播出。

(中時 )