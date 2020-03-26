行政院會今日通過「農民退休儲金條例」草案，仿勞工退休金制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提撥至個人專戶，年滿65歲時按月請領退休儲金，40歲提繳25年農民「老農津貼」加上「退休儲金」月領1.8萬元，30歲提繳35年月領2.6萬元，預訂明年1月1日實施。

提繳金額依勞工基本工資23,800元乘上提繳比率，農民在1％至6%自由決定，政府按月提繳相同金額至個人專戶，農民年滿65歲得請領個人專戶的本金及累積收益。

落實蔡英文總統競選時政見，政府將建立農民退休金制度，建構老農津貼和農民退休儲金兩層保障，參與農民年滿65歲時，將可按月請領退休儲金。

農民退休儲金制度是參考勞工退休金制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶；農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

農委會試算，依目前老農津貼每月7,550元，每四年依消費者物價指數約4%調整一次；勞工每月基本工資23,800元，每年平均調升2%；基金收益3%；平均餘命20年；及農民提繳6%的條件設算，40歲提繳25年的農民，老農津貼加上退休儲金可月領1.8萬元；30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

農委會表示，建構老農津貼及退休儲金雙層經濟安全保障制度，將可使農民年老後能與其他行業退休人員一樣享有適當的生活水準保障，並對鼓勵年輕人投入農業生產、調整農業勞動力結構、間接促使老農安心退休離農及活絡農地利用，有重大助益。

農委會推估，初步推出約會有6萬多人參與，若往後推15年，將會有12萬多人參與。希望立法院能支持儘速通過此修法，在法案三讀後的六個月內完成子法修訂、電腦系統準備工作等，並希望可在明年元旦起實施。

(工商 )