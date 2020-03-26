新冠肺炎疫情蔓延全球，連印度總理莫迪宣布封城21天，若有印度人民違反禁令出去趴趴走，警方一看不是賞巴掌，就是打腳底板等酷刑伺候，許多網友看到印度做為，大讚用心！

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，印度宣布封城後，等於一下把五分之一的人口全部封完。莫迪之所以會下如此嚴厲的禁令，是因為如果不把印度封住21天，印度很有可能就倒退21年。

不過，李正皓指出疑點所在，印度有13億人口，可是確診只有500多人，有必要全國封城嗎？一定是實際黑數更嚴重。現在印度警方是非常嚴格執行這項禁令，只要有人在外面趴趴走，之前是打藤條，現在是打巴掌。更狠地，還有體罰，就是打腳底板，讓外面趴趴走的人知道痛！

對此，底下網友紛紛表示，「印度對敬酒不吃、吃罰酒的民眾、掌嘴、打腳底、應該有警示作用！以防又胡亂走動擴大疫情！看來我們台灣罰則是太輕、所以還有害群之馬」、「印度也是很用心在防疫」、「打腳底板實在太好笑了，哈哈哈哈」、「這個不錯欸！那些有錢的也怕痛啦」！

(中時電子報)