大陸媒體《新京報》25日發布一段青島涵碧樓41棟別墅拆除視頻，報導指出這41棟青島涵碧莊園因破壞海岸線而被青島市政府勒令拆除，讓這每戶平均售價1.29億元天價，總價值約53億元，去年才完銷的別墅從此化為灰燼成為歷史。

關於青島涵碧莊園41棟海景別墅被拆一事，營造商鄉林集團今天發布聲明指出：「那些被拆別墅是已經售出的別墅住宅，銷售金額也都已入帳，鄉林並沒有任何損失。青島涵碧莊園41棟海景別墅並不在青島涵碧樓酒店的範圍內，與青島涵碧樓酒店無關，目前涵碧樓酒店都正常營運。青島涵碧莊園被拆除，已經是買家跟政府之間的事情。

鄉林指出，當初青島涵碧樓這個大項目中包括了酒店與別墅，均取得政府合法許可與審批，會出現拆別墅的主因是因應大陸在全國海岸線進行整治，青島市政府為恢復海岸帶礁岩的自然生態功能與公共屬性，進而進行的整治。鄉林所了解的部分，政府會以最大程度保障了購買別墅當事人的合法權益，也會保障涵碧樓酒店的營運。

據了解，遼寧丹東，山東青島、日照和威海，江蘇連雲港，浙江台州、溫州，福建莆田，廣西北海，海南海口等10個城市入選這次藍色海灣整治行動城市。

涵碧莊園與涵碧樓酒店是鄉林集團董事長賴正鎰邀請澳洲籍國際建築設計大師KerryHill所設計，與日月潭涵碧樓系屬同源。涵碧莊園是以青島港貨櫃集裝箱的意象所打造的濱海特色建築，這41棟海景別墅更是Kerry Hill在大陸唯一的住宅設計品。

涵碧樓酒店開幕5年以來，辦過多場國際論壇，更連年拿下多個國內外建築設計大獎，青島涵碧樓也因為每晚房價人民幣3450元，成為當地房價最貴的度假酒店，不僅成為山東招商時的指標項目，吸引到更多國際品牌連鎖酒店到青島的金沙灘風景區投資，至今已經改變當地遊客旅遊消費習慣。

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(中時電子報)