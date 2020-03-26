鄧安寧執導公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》，談起這次合作的卡司，鄧安寧得意地表示自己遇到了可遇不可求的演員群，大家都能臨場反應，碰出火花。由於喜劇挑戰度高，鄧安寧認為每個演員都打動人心，女主角之一的黃姵嘉更是跳脫文青外表，演出時就是喜劇咖上身，簡直「瘋女人」一個。

鄧安寧執導《我的婆婆》，讓張書偉、黃姵嘉有突破的搞笑演出。（圖／公視提供）

鄧安寧對黃姵嘉第一印象是清新可愛，並且從雙眼就能流露出文青的氣質，沒想到她的可塑性那麼高：「原本姵嘉剛開始進劇組也不知道自己可以釋放到什麼地步，結果一上戲跌破大家眼鏡，她很Enjoy在『CEO』這個角色，完全就是一個瘋女人！」

「我們的喜劇表演眼神要誠懇卻要很好笑，這些都是這部戲的特色。」演員們常現在場被戳中笑穴，笑到差點演不下去，鄧安寧也導得很過癮，「製作人陳慧玲真的很厲害，她開發了我們想不到的角色與演員的搭配。」

鄧安寧與金鐘製作人陳慧玲及金鐘編劇溫怡惠聯手組成戲劇「金三角」，提到接下導筒的原因，鄧安寧透露：「一看到編劇是我合作了快二十年的溫怡惠，還有給我百分之百信任的陳慧玲製作人。我能夠完全肆意地發揮，這是多難得的機會，我怎麼可能不接呢？」隨後不忘愛搞笑的性格開玩笑說：「其實一切都是為了房貸跟女兒的學費！」

鍾欣凌在現場看回放也笑開懷。（圖／公視提供）

鄧安寧把自己對生活的幽默，放在《我的婆婆》上，讓片中難解的人生議題，以輕鬆的嘻鬧呈現，盼觀眾用歡笑的心情，用更好的角度跟眼光積極的去面對困境。鄧安寧說：「 我的幽默跟靈感其實是源自於小時候常常翹課去看電影，我總是跳脫學校制式的框架，從小時候就累積了很多想法，這次終於可以不怕脫序，盡情發揮在戲劇上。」

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出。

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(中時電子報)