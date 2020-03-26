新冠肺炎疫情緊繃，因留學生大舉返台，確診案例持續飆高，彰化縣也出現第9、第10例確診案例，皆為20多歲境外移入留學生，彰化縣衛生局已完成5名接觸者家人的隔離與採檢。

根據彰化縣政府統計，目前全縣居家檢疫中人數達1450人，列管中居家隔離人數48人，因違反居家檢疫、隔離而遭裁罰案件6件，開出罰金總計36萬3334元；另外，還有5件警方移來的案件正在辦理中，其中1件仍在調查、4件裁處中，尚未正式開出裁處書。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣全縣累計確診案例10例，昨日、今日各新增1件，本縣第9案為案204返台的20多歲英國女留學生，16日在英國就有發燒症狀，搭機返台時全程戴口罩，21日機場時採檢後返家居家檢疫，檢驗結果呈陽性收治住院，經中央公佈確診，目前家中4名家屬已完成採檢，居家隔離中。

另外，彰化縣第10案為案235的20多歲歐洲男留學生，20日返台後獨自居住，直到24日出現咳嗽症狀就醫時，至醫院採檢收治住院，經中央公佈確診後，1名有接觸的家屬也已採檢及居家隔離。

(中時 )