2兆美元刺激有效？ 羅傑斯：美股熊市未見底 14:132020/03/26 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2兆美元刺激有效？ 羅傑斯：美股熊市未見底。（圖片來源：shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會近期的無限QE和2兆美元的刺激計畫能否讓美國走出困境？美國著名投資人吉姆．羅傑斯表示，這會刺激股市回升，不只是美國，日本也向市場注入了大量流動性，隨著大筆現金流入市場，股市會出現人為的回升。 但他也表示，這並不意味著熊市會結束，因為股市裡的錢太多了，這是值得擔心。 (旺報 ) #美國 #股市 #市場 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 #羅傑斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 NBA》新冠肺炎第三染病者 活塞球星伍德康復 09:502020/03/26 體育 新冠肺炎確診分布圖更新 基隆又增一例！ 11:202020/03/26 生活 《電子零件》疫情變數多，歐美外資下修健鼎目標價 11:252020/03/26 財經 兩岸熱門新聞 青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 - 兩岸 - 旺報 2兆美元刺激有效？ 羅傑斯：美股熊市未見底 - 兩岸 - 旺報 53億海景豪宅勒令拆除 41棟青島涵碧莊園化為灰燼 - 兩岸 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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