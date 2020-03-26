美國聯準會近期的無限QE和2兆美元的刺激計畫能否讓美國走出困境？美國著名投資人吉姆．羅傑斯表示，這會刺激股市回升，不只是美國，日本也向市場注入了大量流動性，隨著大筆現金流入市場，股市會出現人為的回升。

但他也表示，這並不意味著熊市會結束，因為股市裡的錢太多了，這是值得擔心。

(旺報 )