新冠疫情造成捐血量減少，弘光師生挽袖捐血抗疫。（陳淑娥攝）

新冠疫情造成捐血量減少，弘光師生挽袖捐血抗疫。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情衝擊下，很多人減少出門宅在家，造成捐血人數變少，弘光科大護理系學會在嚴格做好防疫措施下，連續2天舉辦捐血活動，捐血車開進校園，讓不少師生放心挽袖。主辦單位表示，希望捐血量能衝上200袋。以解燃眉之急。

劉品寬指出，系學會每年舉辦4場捐血活動，這學期原定2月中一開學便舉辦，無奈受疫情影響，開學延後也讓捐血活動延期，這次配合捐血中心捐血車調度，安排25、26日共兩天捐血活動。

劉品寬說，受大環境衝擊致捐血量大幅減少，甚至出現血荒，疫情期間，學生能幫忙有限，因此，鼓勵大家多捐血，避免缺血影響病患救治，希望這兩天捐血量衝上200袋。

學生杞又臻說，大家擔心疫情，可能不會到外面捐血，捐血車開進校園，更方便學生捐血。學生江奕萱表示，疫情日趨嚴重，這時候捐血反而更有意義；學生甘佳欣說，學校嚴格執行防疫措施，在校內捐血相對安全。

弘光科大學務長閔宇經指出，新冠肺炎疫情日漸嚴重，學校也提升防疫措施，24日起校外人士除事前申請的必要洽公之外，禁止進入校園，師生進入均需配戴學生證或識別證，超過50人以上活動停止或延後辦理，一般的活動都須建立名冊及確實簽到。這次捐血活動依照捐血中心規定，除了量體溫外，也宣導從3月19日起曾出國的民眾回國後暫緩捐血28天，以確保血液品質安全。

(中時 )