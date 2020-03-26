歌手謝和弦26日上午11時許，跑到位在北市內湖的八大電視台，聲稱「豬哥亮託夢要我來應徵！」，並在大廳內唱歌，對保全吼叫。

電視台人員報警，謝看見警員到場關切，隨即自行走出八大電視台，在街上漫無目的走，員警只能一路尾隨他，看他口中不時喃喃自語，有時哭、有時笑，甚至突然下跪，精神狀況不佳，謝和弦最後自行攔了一輛計程車離去，讓眾人一頭霧水。

(中時 )