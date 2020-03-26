豬哥亮託夢！謝和弦大鬧內湖電視台 14:222020/03/26 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 謝和弦今在內湖一間電視台大廳大鬧。（圖／中時資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歌手謝和弦26日上午11時許，跑到位在北市內湖的八大電視台，聲稱「豬哥亮託夢要我來應徵！」，並在大廳內唱歌，對保全吼叫。 電視台人員報警，謝看見警員到場關切，隨即自行走出八大電視台，在街上漫無目的走，員警只能一路尾隨他，看他口中不時喃喃自語，有時哭、有時笑，甚至突然下跪，精神狀況不佳，謝和弦最後自行攔了一輛計程車離去，讓眾人一頭霧水。 (中時 ) #和弦 #八大 #電視台 #八大電視台 #豬哥亮 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫三大限制 盧秀燕建議無線電視台電視教學 19:502020/03/23 生活 圖輯》嚴凱泰也找她開舞 劉真最美倩影成追憶 19:052020/03/23 娛樂 陳亞蘭心疼劉真「前段日子辛苦妳了」⋯一看照片網友全淚崩 21:052020/03/24 娛樂 Keanna握毀滅性證據！逼謝和弦認「睡粉絲」...莉婭也在場 08:242020/03/25 娛樂 日本電視台1男職員確診 20:172020/03/25 國際 中視《我愛冰冰Show》白冰冰搭陽帆 收視1.68創新高 21:262020/03/25 娛樂 挺紓困 行庫近月金援400億 04:102020/03/26 金融．稅務 白冰冰陳隨意鬥嘴鼓 激收視新高 04:102020/03/26 娛樂新聞 謝和弦傳睡粉絲自曝毀滅音檔 混血妻發飆「當我是智障」 11:282020/03/26 娛樂 謝和弦又走鐘 大鬧電視台喊「不要陪老婆」被6警帶走 13:312020/03/26 娛樂 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 彰化驚世夫妻！荷蘭返台不居檢 男開賓士女騎車出門趴趴造 - 社會 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 工運大老賴萬枝性侵女祕書 判刑3年2月 - 社會 遭李佳芬提告 張雅琴出庭：絕不退縮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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