新冠肺炎衝擊全球經濟，國發會主委陳美伶今赴立院備詢時坦言，此次疫情擴大廣、時間快，不像過去幾次財經危機那樣單純，時間會延得非常長，「復甦會是V型、U型，還是L型，都在評估中」。她更說，我們沒有悲觀的權利，只有要更努力，「但隨疫情的擴大，我們有時候也沒有太樂觀的本錢。」

值得注意的是，隨疫情大流行，各國陸續展開大規模的貨幣與財政手段挽救經濟，其中美國就宣布投入60兆，相對台灣僅1千億，金額明顯較低。因此，綠委賴瑞榮質詢陳美伶時就問，紓困振興會不會加強力道？1千億預算需不需要再調整？

陳美伶鬆口說，幾個禮拜前預估疫情的狀況還沒到歐美，所以當時是希望在3月結束，結果現在看來會到6月。因此，「如果到了下個月，情況看怎樣，控制到如何，如果還需要加大力道，其實也應該還要再做」。

新冠肺炎在經濟上產生的負面衝擊已在各國隱然浮現，但近來台灣陸續有學者專家乃至於股市分析師均樂觀地說，台灣經濟雖受疫情影響，但預估將會呈現「V」行反轉，意指台灣經濟雖受衝擊，但會急速翻升。

對此議題，今國發會主委陳美伶前往立法院經濟委員會，特別針對新冠肺炎影響進行備詢。

國民黨立委廖國棟表示，此次疫情是中國先、歐美後，預料經濟復甦的情況也會是中國先、歐美後，但國發會是否已針對經濟層面的影響做出因應措施？陳美伶說，她在3月5日時說過，由於疫情從中國開始，而中國又是世界市場與工廠，對台灣的製造業乃至於整體內需都會造成影響。

陳美伶進一步說，如今疫情很快的拓展到歐美，而歐美又是台灣最大的出口市場，當各地需求降低，對台灣的影響就會是非常大的。

她直言，由於疫情擴散廣、時間非常快，對供給面、需求面，還有整個資本市場都會受到影響。因此，這次疫情對經濟的衝擊，不會再像過去幾次財經危機那樣單純，會變得更複雜，時間也會延得非常長，「復甦會是V型、U型，還是L型，都在評估中」。

民進黨立委賴瑞隆質詢時也憂心地說，國發會是政府的大腦，唯有正確研判趨勢，才能讓政府做出好的對應。近期台灣景氣從黃藍燈走到綠燈，「上次我問你，你說未來還是會在綠燈，但現在還是這樣覺得嗎？政府的目標還是要讓GDP保二嗎？」

對於景氣燈號，陳美伶說，就2月受到的疫情影響與當時的管控，理論上應該還不至於太差，最新燈號明天下午就會公布。

但面對經濟成長率能否保二，陳美伶則直言，政府當然是盡全力把經濟成長率保住，不過，「必須這樣說，沒有悲觀的權利，只有要更努力；但隨著疫情的擴大，我們有時候也沒有太樂觀的本錢。」

有關政府是否考慮因應疫情的快速惡化，在目前已定案的1千億紓困振興預算外，額外追加紓困振興預算？陳美伶說，在幾個禮拜前，原來預估疫情的狀況確實還沒到歐美，所以當時是很希望到3月就結束，現在看起來是到6月。

陳美伶進一步說，目前世界各國採取的措施都是更強制性的封城鎖國，會讓實體經濟受到很大的衝擊損害；在這樣的情況要如何穩住經濟，除了加大投資、提升公共建設執行率，紓困都必須全部到位，「未來如果到了下個月，情況看怎樣，控制到如何，如果還需要加大力道，其實也應該還要做。」

(中時 )