桃園龍潭7旬古姓老翁25日獨自在家中不慎摔跌，但因雙腿殘疾無法使力，竟在家中地上倒臥4小時無人發現，警方接獲家住南部的家屬報案後，隨即前往老翁住所調查，才發現其跌倒無力起身，經攙扶後，雖老翁手腳部分擦傷，但已無大礙，事後家屬更是感謝警方的即時協助。

老翁家屬因無法聯繫獨自在家的75歲古姓老翁，且家住南部難以即時確認，擔心發生意外，只好向警方尋求協助，龍潭警分局表示，員警接獲報案後隨即前往現場關切，且在門外就聽見老翁微弱的呻吟聲，情急之下聯絡當地里長及鎖匠開鎖救援，進門後才發現老翁已倒臥多時，並攙扶其起身。

經警方了解，老翁患有高血壓，且領有重大傷病卡，需依靠拐杖、輪椅等輔具行走，事發當日因老翁頭暈想吃藥，拿藥途中卻不慎摔跌，但無法自行起身，警方到場救援時，老翁更語氣無力地說「快扶我起來」，攙扶起身後，老翁表示，自己已在家中倒臥4小時，所幸警方及時趕到，否則後果不堪設想。

(中時 )