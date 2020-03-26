為了防止新冠肺炎疫情持續擴散，印度總理莫迪宣布25日開始全國封鎖21天，全國人民只允許待在家中，警方也全力配合執法，若有民眾沒依規定外出，警察會當街拿警棍打人驅趕，請他們立刻回家。

據《紐約郵報》報導，為了避免疫情擴散，印度政府已經請警察在大街上巡邏，有民眾外出採買民生用品及食物被警察看到，警察拿警棍猛打隨後又狂戳了幾下身體，指示對方盡快回家，不要在外逗留。

便衣警察用警棍當街搥打外出民眾。（圖／路透社）

因印度總理莫迪宣布，從25日開始，全國封鎖為期21天，針對違法外出人民，警察也會執行嚴厲處罰，當街拿警棍揮舞、罰青蛙跳及伏地挺身，甚至有人當面被警察羞辱是「病毒的朋友」。

印度目前約有600個新冠肺炎確診案例，情況未算嚴重，但人口密集、衛生條件不佳及缺乏醫療資源，難以應付大規模疫情，禁足當地13億人口，被媒體形容為「全球最大的封鎖行動」。

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(中時電子報)