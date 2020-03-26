有「男神收割機」之稱的韓國女星朴信惠，日前上綜藝節目自曝剛出道時的辛酸歷程以及小時候的困苦家境，讓不少網友稱讚她真的是個孝順的女神。

朴信惠因2003年演出電視劇《天國的階梯》而踏進演藝圈，當年她也因此劇獲得了《SBS演技大賞》「童星賞」，又因外型甜美，演技自然，得到不少觀眾的注意，後來更演出《原來是美男》、《皮諾丘》、《繼承者》、《Doctors》等熱劇，讓她躍升一線女星之列。

朴信惠為宣傳新電影《CALL》與金成鈴、全鐘瑞參加韓綜《認識的哥哥》（圖／翻攝自youtube）

日前朴信惠為宣傳新電影《CALL》與金成鈴、全鐘瑞參加韓綜《認識的哥哥》，在節目中朴信惠卻自曝剛出道時因一場戲而被對手連賞30個巴賞，讓許多粉絲認為朴信惠相當敬業卻又為她感到不捨。

後來朴信惠更道出小時候家中經濟狀況並不好，有一次家裡被闖空門，小偷把父母辛苦存的80萬韓圓（約台幣1.9萬）全偷走，讓她立志要當個警察保護心愛的家人，卻沒想到後來朴信惠竟成了演員，當時父母為了支持她的事業，一家人還從光州搬來首爾，爸爸還開計程車、賣保險維持家中生計，這些點點滴滴都讓朴信惠記在心中，後來朴信惠熬出頭後也回饋父母的恩情，不僅出錢幫助父母開間小店做生意，還買棟房子讓父母過上比較好的生活，節目播出後也讓不少網友大讚朴信惠是個懂事又孝順的孩子。

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(中時電子報)