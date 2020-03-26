嘉義市知名排隊名店福義軒，即使在疫情大暴發後，排隊人潮仍不減，引發民眾恐慌，擔心群聚恐造成新冠肺炎傳染，紛紛向市府反映，經市府與業者溝通後，今業者以防疫為由，已在成功門市停賣最搶手的家庭號蛋捲，排隊人潮瞬間消失。

福義軒25日先在官網貼出公布，指正值防疫大作戰期間，為配合防疫措施，避免群聚，嘉義市成功門市26日開始暫停販售家庭號蛋捲，但限量餅乾仍可直接入店購買，結果今早許多前來排隊的阿公、阿嬤看到公告傻眼，無奈碎念幾句後離去。

嘉義市建設處長陳光興說，福義軒排隊人潮未因疫情減少，許多市民擔心衍生群聚感染風險，多次向市府和培元里長蔡坤龍反映，經跟業者溝通後，請業者 配合防疫後，業者也從善如流，同意暫停販售家庭號蛋捲，但是其他產品仍有販售。

「福義軒黃牛現象讓經濟學者也嘖嘖稱奇」，里長蔡坤龍說，家庭號蛋捲長期供不應求，需求量大，產生「轉賣賺差價」現象，甚至因一再轉賣加價，有時可賣到每包300元。附近的若竹兒愛心商店店家也說，今公告一出，排隊人潮就不見了。

(中時 )