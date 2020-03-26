1名女騎士凌晨下班騎機車回家，經台中市潭子區時，經第七公墓時被林姓男子尾隨，林男騎近並伸狼爪摸女子大腿，女騎騎是尖叫逃走，向自小客車駕駛求援，並向警方報案，林男到案否認性騷擾，辯稱是向女子問路。法官不採信，違反《性騷擾防治法》，判林男拘役30日，得易科罰金，仍可上訴。

女騎士在2019年7月18日凌晨下班騎機車回家，她發現從潭子第七公墓附近就有1輛沒開大燈的機車一直跟著她，行經環中東路的巷子內，對方男騎士突然跟近她，在她右側併排行駛時，男騎士突然伸出左手摸她大腿根處，她嚇到尖叫，加速逃離現場。

女騎士說，她看對方沒有追上來，就追上前方的自小客車敲窗求助，汽車駕駛很好心一路護送她回家。女騎士返家後打電話告知顏姓朋友，並報警。警方調閱監視器錄影帶調查。

林男到案，否認性騷擾，辯稱他要到市區，雖有攜帶智慧型手機，但是要導航到哪裡？所以，他騎機車靠近女騎士，有叫她要問路，女騎士可能被嚇到，反而加速越騎越遠，堅稱他並沒有碰到女騎士。

自小客車駕駛作證，當時，女騎士突然拍他車窗，發抖地告訴他：「後面有一台沒有開大燈的機車，駕駛跟在她後面，有碰觸她身體」；女騎士的顏姓友人也指稱，當天凌晨2時接到女騎士來電，緊張、發抖地說：「被摸大腿」。

法官不採信林男說法，依違反《性騷擾防治法》，判林男拘役30日，得易科罰金。

(中時 )