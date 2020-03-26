新冠肺炎(COVID-19)疫情迅速擴散，為降低感染風險，民眾減少出門與社交場合。而宅在家中，有什麼好的消遣與解悶法寶呢？樂天Kobo電子書宣布與手遊廠商合作，推出限時活動，讓你在家看電子書、玩手遊，無負擔拿寶物。

樂天Kobo宣布與艾玩天地合作，消費者只要於4月30日前下載「新笑傲江湖M手遊」並登錄活動頁，就可免費下載《笑傲江湖》電子書第一冊，並且購買金庸指定系列書籍可折抵每本50元。活動期間完成樂天Kobo電子書免費下載或首購者，還可領取「新笑傲江湖M手遊」虛擬寶物序號，讓熱愛金庸的你，一邊回味小說，還能一邊玩手遊，在家也充滿樂趣不無聊。

除此之外，樂天Kobo也針對疫情推出零距離書展，精選遠距工作、線上學習、居家運動、在家烘焙等相關選書，消費單本85折，滿三本再送100點樂天點數（1點=1元），像是《氣炸鍋零失敗再升級》、《房式深蹲》，都讓你宅在家也能快樂學習。除了防疫相關書籍， 3月27日至3月29日全站單筆滿666元，再送樂天點數222點！

(中時電子報)