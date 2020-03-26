前上櫃公司偉盟工業負責人賴文正、賴建志父子，掏空采盟營造數千萬，藉以提供資金夥同股票作手，哄抬股價再趁機出脫從中套利，經特偵組檢察官依違反證券交易法起訴，士林地院日前審結，賴文正應執行有期徒刑5年6月，賴建志判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，其他股票作手分別判處有期徒刑1年8月到2年不等。

已裁撤的最高法院檢察署特別偵查組起訴指，賴文正父子，因偉盟公司營運不佳，又與日商發生訴訟，導致股票價格下跌，在股東要求壓力和護盤動機下，刻意製造股票交易活絡的假象，吸引投資人注意，而坑殺不知情的股民。

賴夥同股票作手綽號「金鏞」郇金鏞、劉玉明、退休警察姜獻傑、姜的助理馮垂青等4人，由賴提供資金、人頭帳戶，字2011年7月間，讓作手決定買賣股票的價格數量，連續以高價買入或低價賣出，造成偉盟股價上漲，誘使一般投資人追價買進，導致犯罪所得為損失1億6313萬元。

法院審酌，賴文正侵占采盟公司款項事後雖陸續還款，犯後態度尚非至惡，賴又與股票作手另涉操縱股價，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，對國家金融、經濟秩序所造成危害甚鉅，依證交法中高買低賣證券罪，判處有期徒刑4年，應執行5年6月，其中股市知名的「金鏞」、「金老師」郇金鏞，判處有期徒刑2年，並未宣告緩刑，可上訴。

(中時 )