日職開幕二度延期，最快4月底才有機會比賽，因此日職練習賽相繼取消直到4月初，巨人也先讓一軍球員「暫時解散」，各自自主練習。而台灣選手陽岱鋼昨日練習賽中敲出雙安，獲得監督原辰德稱讚看的出來非常拚命。

日職開季二度延期，直到現在都還沒有確定開打時間，只訂下4月24日開幕的目標，在各球團會議後，太平洋聯盟及中央聯盟目前已相繼暫停練習賽，洋聯4月10日才重新開打，央聯則要等到4月14日才有練習賽，巨人就宣布一軍今日起至4月4日這10天都「暫時解散」。

而巨人主戰野手包含陽岱鋼在內，坂本勇人、龜井善行、丸佳浩、岡本和真、炭谷銀仁朗、中島宏之、洋炮帕拉等人，都先自我調整，預計4月5日再回歸集合，投手及其他年輕選手則在二軍進行實戰。

陽岱鋼春訓一度表現不佳被下放二軍，不過自從回到一軍後表現不錯，4場比賽有3場敲安，昨日出賽還繳出雙安表現，實戰一壘守備也沒問題，他在賽後說，「感覺很不錯，希望能再提升狀態來準備開季。」

巨人監督原辰德也透露對陽岱鋼的讚賞，「看的出來他拚命表現的樣子，現在是重要的時間點，希望能看到他更多表現。」

(中時 )