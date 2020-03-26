由於廠房內堆放大量易燃紙原料，火勢一發不可收拾。（義消提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局共出動消防車23輛、救護車3輛、消防人員54人到場灌救。（義消提供／謝瓊雲彰化傳真）

目前火勢已完全撲滅，1名男性主管遭濃煙嗆傷送醫無礙。（義消提供／謝瓊雲彰化傳真）

防疫期間火神別來亂！彰化縣員林市田中央巷一家衛生紙工廠，26日上午傳出工廠火警，有1名員工燙傷、腳扭傷，現場包紮後無礙未就醫，另名主管在現場搶救時遭濃煙嗆傷，在消防隊勸導下做救護車送醫檢傷，2人均無大概，但工廠內堆放衛生紙原料的廠區燒毀400平方公尺，起火原因仍要進一步調查。

彰化縣消防第二大隊隊長徐溫聰表示，上午10時44分受理員林市中央路工廠火災，出動各式消防車23輛、救護車3輛、消防人員54人，1人輕傷送往員榮醫院救治，11時19分火勢控制。

徐溫聰指出，起火的為僑豐造紙廠，代工生產衛生紙和其他紙品紙器，紙廠內堆放大量易燃紙原料，起初火勢猛烈，出動二大隊、員林、西區、永靖、北斗和田中等分隊前往搶救；到現場先做阻隔，迅速在30分鐘內控制火勢，燃燒面積約400平方公尺，後續進行殘火處理。工廠2名男性員工受傷，其中1人送往員榮醫院救治，均輕傷無礙。

目前火勢已在13時56分火勢撲滅，警方配合封閉高架道路下方道路，以便消防隊進行滅火，因此車輛一度回堵至台76線，午後開放通行後，車流已逐漸恢復通暢。

工廠業者王男指出，由於民眾瘋搶衛生紙，目前正在缺貨，很多工廠都在忙碌趕工，失火廠區主要負責將原料紙打漿，每月生產紙漿約4、5百公噸、數量並不少，但因火警全部產線只能停工，目前損失尚無法估算，所有機械都需一一檢視再做修復、調整才能復工。

(中時 )