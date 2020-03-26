研調機構TrendForce表示，在Enterprise SSD(企業級固態硬碟)強勁需求支撐下，第二季NAND Flash均價續漲，預估較第一季上漲5%，但受新冠肺炎疫情擴大衝擊，NAND Flash均價可能提前於下半年反轉向下。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，雖然新冠肺炎疫情延燒，使得2020年第一季的終端產品出貨動能疲弱，但NAND Flash領因為2020年全年供給位元產出年成長收斂至三成，加上各大供應商資本支出保守，第一季NAND Flash均價在淡季中仍漲約5%。

展望第二季，北美及中國市場資料中心的買方相當積極，Enterprise SSD也成為所有應用別中缺貨態勢最為明顯的產品。由於Enterprise SSD占整體NAND Flash出貨比重持續提升，因此價格的強勁表現也帶動第二季整體NAND Flash均價將上漲至少5%。

TrendForce觀察到，當前OEM客戶有意盡速建立安全庫存，且擔憂疫情可能衝擊位在中國以及南韓的NAND Flash生產重鎮，因此提高第二季的採購量；在這些考量下，不排除目前議價熱絡的狀態可能隱含部分的重複或超額下單(double booking)的狀況。

至於現貨市場以及通路端，NAND Flash的價格疲態已經很明顯，除了Wafer以外，由於相關通路商有套現求售壓力，部分品牌的SSD產品開始走跌。目前第二季的NAND Flash整體需求是以Enterprise SSD做支撐，其他品項的漲勢相對較弱。展望下半年，由於全球疫情擴散速度大於預期，因此NAND Flash漲勢可能在下半年反轉，甚至最早於第三季開始走跌。

TrendForce指出，從2019年第四季以來，因為伺服器/資料中心的SSD需求暢旺，加上來自遊戲新機採用SSD的新興需求，在產品排擠效應下，供應商紛紛降低對Wafer市場的供給，帶動價格上漲。現階段仍未見到伺服器/資料中心需求下修及遊戲機上市時間延後，Wafer供給則相當有限，因此TrendForce預期Wafer市場在3、4月仍有短期支撐動能，但隨著下半年三大終端產品需求恐受疫情衝擊，無法排除Wafer市場在第二季末報價開始轉弱的可能性。

(時報資訊)