內閣520微調聲四起，行政院長蘇貞昌在行政院會中引財經專家謝金河的臉書，提及現在的行政團隊，是「20年來聲望最高的內閣」，其中謝還點名陳時中、沈榮津表現出色，引發關注。而蘇揆也對經濟部、農委會、衛福部表現滿意。

蘇揆上午就「從經濟部、農委會平息搶購潮，勉勵部會勇於突破」發表示提示，他說上周六(3／21)財經專家謝金河在臉書說到：「台灣有一段很長的歲月，我們罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官。但這次台灣抗疫表現，得到民眾很高的評價」，現在的行政團隊，是「20年來聲望最高的內閣」。

蘇揆指，謝也稱讚陳時中部長「沈著、穩健，眼光精準，實事求是，得到大家高度的肯定」，又特別盛讚沈榮津部長，最近成立口罩國家隊，「為台灣的口罩供應舖出了一條令人驚嘆的大道」；在這次民眾搶購物資中，找來業者現身說法，把產能告訴大家，化解民眾囤積物資的擔憂，一個70歲的歐吉桑，逐漸熟悉網路直播，從生澀到熟練，勤於與產業溝通，解決問題，「是我觀察經濟部長卅幾年，從趙耀東部長後，難得見到的好官」。

蘇揆還嘉勉團隊勇於突破，勉勵首長「面對問題、把握時機，迅速回應」、「平時就要跟你的主管產業有良好的交陪互動，人家有困難時，你曾經幫人一把，你有求於人時，人家才會願意挺身而出」、「不只要會做事，也要會用創意溝通：與其用發乾稿，不如直接用影片現身說法，讓民眾眼見為憑」。

蘇揆並舉例，逆勢操作—「貨很多，儘量買」、「我們不怕你來買，只怕你不買」、「七卡臣300年」等，一句話就懂的，比一堆文字、數字，更容易讓民眾瞭解；另外，自己講，不如讓廠商講—自己空口講一百次產量無虞，不如拉畫面到真實現場，請負責生產、供貨的廠商直接來說。

蘇揆也說，不只經濟部、農委會、衛福部，很多首長近年來也都有很大的進步，不只用心為台灣推動很多可長可久的政策，也比過去放得開、大膽突破，令國人驚豔。這些都不是突然發生，都是一步一步努力出來的。

(中時 )