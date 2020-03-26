郭靜純、林舒語日前上《媽媽好神之俗女家務事》分享與另一半相處出現摩擦時的解決之道。郭靜純在前年辦了加拿大的移民，剩大約不到1年時間時，就得決定是否舉家前往，「如果我今天已經退休也就罷了，可我明明還在線上，仍有很多工作機會，卻突然要我全部放下當全職媽媽，真的好難。」當時與老公的關係更是降到冰點，於是她便在圈內資深經紀人的建議下，找「演藝圈的祖師爺—田都元帥」指點迷津。當時乩童的一番話「不用擔心，妳去吧！妳一輩子都會跟演藝圈有連結，隨時想回歸都行，不會因為離開這裡(台灣)就中斷。」給了她一劑強心針。她還說：「在我出國的這半年裡，都有接到工作！」

郭靜純節目上首吐舉家移民加拿大的主因。（東森超視提供）

林舒語吐露婚前就對老公說過無法忍受遠距離，但他卻一再遠而赴他國工作，讓她獨自照顧兩幼兒，有次４歲兒對她說：「媽媽妳有時候抱完弟弟，可以抱抱我嗎？」讓她淚崩立刻打給在日本創業的老公，抱怨他為何不在身邊，否則就能一人抱一個，講到這她還語帶哽咽說：「我都快哭了！」後來她決定拒接、拒回老公傳來的任何訊息，要他徹底感受妻兒不在的感覺。直到有天接到老公日本友人打來的勸架電話：「你老公整天哭喪著臉說好想老婆小孩，很想趕快做出一番成績把你們接到身邊。」也因此讓兩人言歸於好。

林舒語節目上哽咽抱怨老公不在身邊。（東森超視提供）

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