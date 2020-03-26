泰雅渡假村天空步道，挑戰膽量。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅溫泉屬碳酸氫鈉泉，可滋潤皮膚。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅皇宮，富麗堂皇。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

抗疫期間到戶外露營，親近大自然更健康。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎蔓延全球，台灣相對較安全，走出戶外曬太陽、親近大自然，遠離都市和人群，更能幫助放鬆身心靈及提升免疫力；泰雅渡假村特別推出「全民齊抗疫」專案，即日起到5月3日入住泰雅渡假村，平日住宿5折、假日及連續假日6折優惠，露營一律免門票！

泰雅渡假村休閒營運部經理李浩瑋表示，園區占地56公頃，除了泰雅文化特色，更結合遊憩、住宿、溫泉、自然生態、露營、烤肉等休閒設施，因此擁有全方位渡假遊樂區美稱；住宿則有泰雅皇宮溫泉飯店，還有獨棟式的木屋、露營可供選擇。

李浩瑋表示，園區設置玻璃天空步道，遊客可體驗踩在透明強化玻璃上，俯瞰的驚險刺激，同時欣賞山巒疊翠的美景；園區內生態步道蟲鳴鳥叫，還有遠近馳名的泰雅溫泉，是目前南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，碳酸氫鈉泉質對皮膚有滋潤效果。

巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，富麗堂皇，有如身處歐洲皇室貴族般的享受，還有獨棟式渡假木屋以原木打造，可享受世外桃源般的森林浴，吸收芬多精。

泰雅渡假村還有設備齊全的露營區，可容納1000多人、100多輛RV汽車停放，防疫期間，不妨到泰雅渡假村親近大自然，享受露營的樂趣。詳情請洽（049）2461311。

(中時 )