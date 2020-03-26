據英國廣播公司26日報導，一名3月抵達台灣的英國籍情侶的女方母親爆料，這對在台隔離的情侶不僅被強迫分離，被關起來不得出門，雖然每日可獲得三餐，但隔離環境十分糟糕，不僅髒亂、連熱水也沒有，甚至無處洗衣服，「根本像是被關在監獄」。

報導指出，英國28歲女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）來台度假時，被告知她們需要隔離14天。道森的母親韋弗（Jill Weaver）表示，兩人被分開「監禁」，僅提供基本食物，「他們被鎖起來不得外出。只有一人固定帶給他們三餐，但是品質很差，而且量少」、「房間骯髒，她甚至連熱水也沒有，也沒地方洗衣服」。她並強調，這對情侶需要隔離是可以的，我們不會有爭議，但問題是他們所隔離的環境。

韋弗表示，女兒是心智很堅強的女人，曾在世界各地旅行的她，對於此次遭遇卻十分難受，「我還能坐在戶外而她不能，一想到這我就很殘塊」，要把他們如此對待是非常糟糕的。

報導指出，這對情侶預計前往澳洲，並從3月疫情升級前先在台灣停留。但隨著疫情惡化，澳洲行不得不取消，並被告知自3月初以來所有的入境者都須居家檢疫14天。

英國外交及國協事務部（FCO）表示，正與官員合作，協調釋放這對情侶。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今午也在記者會上回應，我們沒有虧待人，若有相關問題，英國可派代表協助溝通，但我們並沒有虧待人

(中時電子報)