中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，昨(25)日國內新增873例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計27,532例(含24,647例排除)，其中252例確診(今日新增案236至252)，分別為212例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計455,753例確診，分布於176個國家/地區；病例數以中國大陸81,285例、義大利74,386例、美國65,174例、西班牙47,610例及德國31,554例為多；病例中20,740例死亡，以義大利7,503例、西班牙3,434例、中國大陸3,287例、伊朗2,077例及法國1,331例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )