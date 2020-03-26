海基會今天宣布，第三波武漢包機預計3月29日與30日，各指定1班上海浦東飛往桃園的華航班機。對於是否取消註記，民進黨立委王定宇表示，北京仍禁止入境，代表有風險存在，標記是為了讓國人平安回來。綠委陳亭妃也認為，現在不是討論取消註記的時機，而是盡快讓國人平安回來，呼籲大陸不要再搞小動作，在彼此安全跟健康大家都可以接受情況下，協助滯留國人回台。

王定宇表示，第三波包機如果採用指定航班，仍是要有專業人員協助，乘客必須要穿隔離衣等防疫措施，沒有政治因素，希望陸方同意配合，盡快促成滯留武漢台人搭機返台。

前總統馬英九批評蔡政府不取消武漢滯留台人註記，是把國人列為黑名單，要求取消註記。對此，陳亭妃說，馬前總統表達錯誤，蔡政府作法是落實檢疫隔離，保護台灣人民健康，前兩批返台的人也都完成隔離，至於第3波包機形式及時間一直有在洽談，希望陸方不要搞小動作。

綠委鍾佳濱強調，註記是保護同機旅客及機組人員健康，藉由必要的防疫措施把國人帶回來，目前來看包機可以提供安全防護，座位也會特別安排，把感染的風險降到最低。

鍾佳濱說，每次包機未落實部分檢討改進是必然的，在目前無法訂出安全的防疫措施，取消註記開放滯留台人自行返台不可行，以包機來執行是不得已的作法。

(中時 )