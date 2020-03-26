東京奧運延後舉辦，行政院長蘇貞昌上午在行政院會裁示，教育部體育署務必掌握各單項國際運動總會的相關規劃，確保我國選手的參賽資格不受影響。另外，就選手培訓備戰計劃重新進行調整；生活所需方面，也要持續提供協助。

蘇揆也說，對於我國出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，一定要做到最好，雖然延期一年，讓他們仍能為國家爭取最高的成績。

蘇揆並提及，除了奧運外，其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等等，指揮中心已公布新的作業指引，請各部會詳細瞭解，並在第一時間做出好的對應處置。

(中時 )