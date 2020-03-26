體育賽事延期 蘇貞昌指示體育署掌握 14:312020/03/26 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆指示因應國際體育賽事延期(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運延後舉辦，行政院長蘇貞昌上午在行政院會裁示，教育部體育署務必掌握各單項國際運動總會的相關規劃，確保我國選手的參賽資格不受影響。另外，就選手培訓備戰計劃重新進行調整；生活所需方面，也要持續提供協助。 蘇揆也說，對於我國出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，一定要做到最好，雖然延期一年，讓他們仍能為國家爭取最高的成績。 蘇揆並提及，除了奧運外，其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等等，指揮中心已公布新的作業指引，請各部會詳細瞭解，並在第一時間做出好的對應處置。 (中時 ) #奧運 #行政 #東京奧運 #東京 #選手 #蘇貞昌 #體育署 #賽事 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京單日確診人數創新高 封城之說引起恐慌 19:272020/03/24 國際 日媒：首相安倍提議東京奧運延期一年舉辦 19:392020/03/24 兩岸 東京奧運延定了 以一年為限 23:322020/03/24 體育 東奧延期一年 不晚於2021夏季 21:352020/03/24 體育 東京奧運延期一年 日本損失多大？ 22:142020/03/24 兩岸 東京奧運延到2021 還叫「Tokyo 2020」？ 22:432020/03/24 國際 沈榮津竟把「紅綠燈」貼身上 蘇貞昌看傻了 22:452020/03/24 生活 政治意圖 別凌駕防疫專業 04:102020/03/25 兩岸要聞 蘇大刀一揮 公股高層頻落馬 04:102020/03/25 政治要聞 蘇若引爆這件事 媒體人：院長位子恐頂多坐到520 08:072020/03/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 新聞 罷韓後會發生什麼事？年輕人大膽預測結局 - 政治 中止ECFA挫咧等？陳美伶喊話大陸：別被政治影響 對雙方不好 - 政治 韓當市長後陳致中選區這條路變了 高雄人感嘆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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