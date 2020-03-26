青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 14:342020/03/26 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴正鎰。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆一事，鄉林建設、涵碧樓董事長賴正鎰表示，這41棟海景獨棟別墅去年就已經全部銷售出去，所有建設的過程都是合法合規，現在是客戶小業主與政府之間的事情，與涵碧樓沒有關係，涵碧樓酒店仍正常營運。 賴正鎰說，這41棟海景獨棟別墅距離涵碧樓有一點距離，全部合法興建與銷售，現在全部由小業主持有，大陸政府會針對已銷售給個人或單位的現狀為最大程度保證當事人（單位）的合法權益，同時保護酒店的正常營運。 (旺報 ) #涵碧樓 #別墅 #獨棟別墅 #海景 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 疫情風暴下的大陸商人面相 04:102020/03/23 焦點新聞 車市免疫 3月新車銷售增35.8％ 04:102020/03/25 財經要聞 花蓮古拉民宿 體驗清新田園別墅 04:102020/03/25 產業特刊 《生醫股》泰福執行長趙宇天：有信心TX01明年上市銷售 15:572020/03/25 財經 智擎胰臟癌新藥安能得 取得日本上市銷售許可 23:402020/03/25 財經 嚴凱泰陽明山招待所 2.6億求售 04:102020/03/26 財經要聞 百貨APP拉熟客拚銷售 線上推薦商品 04:102020/03/26 時尚消費 《營建股》青島涵碧樓海景獨棟別墅被拆！鄉林：無損失、酒店正常營運 12:162020/03/26 財經 53億海景豪宅勒令拆除 41棟青島涵碧莊園化為灰燼 14:122020/03/26 兩岸 兩岸熱門新聞 青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 - 兩岸 - 旺報 2兆美元刺激有效？ 羅傑斯：美股熊市未見底 - 兩岸 - 旺報 53億海景豪宅勒令拆除 41棟青島涵碧莊園化為灰燼 - 兩岸 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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