針對青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆一事，鄉林建設、涵碧樓董事長賴正鎰表示，這41棟海景獨棟別墅去年就已經全部銷售出去，所有建設的過程都是合法合規，現在是客戶小業主與政府之間的事情，與涵碧樓沒有關係，涵碧樓酒店仍正常營運。

賴正鎰說，這41棟海景獨棟別墅距離涵碧樓有一點距離，全部合法興建與銷售，現在全部由小業主持有，大陸政府會針對已銷售給個人或單位的現狀為最大程度保證當事人（單位）的合法權益，同時保護酒店的正常營運。

(旺報 )