苗栗市81歲吳姓老翁騎乘電動代步車至苗栗市衛生所購買口罩，購得口罩步出衛生所卻找不到自己的電動車，向警方尋求幫助後搜尋12分鐘尋獲，讓誤以為自己代步工具被偷的老翁安心不少，結束一場虛驚，頻向警方致謝。

吳姓老翁到衛生所購買口罩都將電動車停在相同位置，但日前因現場停滿機車，便將車子停在較遠的轉角空地，當他好不容易排隊購得口罩，欲返家時忘記車輛的停放位置，在衛生所周邊遍尋不著以為遭竊，緊張向警方求助。

苗栗警察分局北苗派出所警員黃立皓、歐蕙菁接獲通報立即趕赴現場，先安撫老翁情緒後，見他行動不便，請老翁坐上巡邏車逐街尋找，10多分鐘後在遠處的轉角空地尋獲。

苗栗警分局長賴銘助表示，防疫期間政府推出「口罩實名制2.0」，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉由健保快易通行動App進行認證預購，若家中有年長者，可由年輕者協助購買，以減少交通事故或其他意外。

(中時 )